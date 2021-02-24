Москва, , 17:51 — REGNUM «Яндекс» не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России относительно условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе компании.

«Мы не согласны с предупреждением ФАС. Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными», — приводит комментарий «Яндекса» РИА Новости.

В компании отметили, что исполнение всех требований ФАС ухудшит качество поиска «Яндекса» для пользователей, а значит, негативно отразится на его положении на рынке по сравнению с конкурентами.

В пресс-службе также подчеркнули, что специальные ответы сервисов, вызвавшие претензии ФАС, являются мировой практикой всех поисковых систем и платформ, в том числе маркетплейсов.

«Без специальных ответов, которые есть во всех поисковых системах в мире, качество поиска становится хуже для пользователя», — отмечено в комментарии.

В компании также заверили, что никакой из сервисов «Яндекса» или другой компании не имеет приоритетов, а поисковая выдача основана на конкретной и прозрачной метрике полезности для пользователя. «Мы готовы её аудировать и открыто про неё рассказывать», — добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ФАС вынесла ООО «Яндекс» предупреждение о недопустимости создания дискриминационных условий в поисковой системе. Антиомнопольная служба предписала компании в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов.

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