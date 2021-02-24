24 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Владимир Станулевич, , 18:42 — REGNUM В Архангельске 20 февраля 2021 года возложили цветы к памятнику жертвам интервенции. 20 февраля по указу бывшего губернатора Архангельской области Игоря Орлова отмечается День памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции в Архангельской губернии. В Мурманской области дата окончания Гражданской войны не отмечается, хотя интервенция на Русском Севере началась с решения представителей мурманского Совдепа, Центромура, Севжелдора и союзных миссий о совместных действиях с англичанами и французами для обороны Мурманского края. Как Гражданская война на Севере заканчивалась, есть в воспоминаниях белых генералов.

Американские интервенты на Пинеге, ныне Архангельская область. Фото 1918 года

Данилов Иродион Андреевич, генерал-майор, командующий Двинским фронтом белых: «5 февраля (1920 года)… большевики, сосредоточив на правой стороне Двины 24 орудия… целый день били по нашей позиции… из лесу потянулись цепи (красных), которые стали занимать фланг позиции. Стрелки 4-го полка не оказали им противодействия… полковник Чубашек сообщил мне, что он обойден со всех сторон большевистскими войсками, что у него идет горячий бой… полковник Гейман… сообщил мне, что полка у него уже нет… что Средь-Мехреньга пала… 4-й полк почти весь разошелся по деревням…» (1).

Добровольский Северин Цезариевич, генерал, военный прокурор Северной области: «Пинежский, Мезенский и Печорский районы, как то было предусмотрено в эвакуационном плане, были предоставлены своей участи… Войска Двинского района… принуждены были отойти на Архангельск, где и капитулировали… войска Железнодорожного фронта… следовали в трех группах… подошли к Сорокам и… были встречены в Сороках красными бронепоездами… решено было капитулировать…» (2).

Рухнувший барак заключенных в музее концентрационного лагеря на Мудьюге, Архангельская область Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Зеленов Николай Петрович, подполковник, начальник артиллерии Двинского фронта белых: «Неважно, что фронт в смертельном ужасе, но с надеждой бежит туда, где главнокомандующий ждет их с приготовленными пароходами и прикроет их посадку, как обещал… Ночью погрузился и штаб. Но погрузился тайком, даже не все воинские учреждения были предупреждены… Пулеметы и охрана не пускали каждого, брались лишь по выбору… Не предупрежденные о бегстве и поэтому запоздавшие офицеры пущены не были… не будучи пущен на пароход, уходя в город или сам застрелился, или был застрелен офицер, всю кампанию проведший на ответственном и тяжелом посту. Некоторые граждане на коленях умоляли взять их… Растерянность дошла до того, что даже члены бывшего правительства были предупреждены о бегстве лишь в 4−5 утра и то не все…» (3).

Соколов Борис Федорович, член северного правительства белых: «Всю ночь шла интенсивная погрузка на ледокол «Минин» и яхту «Ярославна». Шла эта погрузка очень поспешно, многие о ней не были совершенно оповещены… раненые были погружены последними. Отряд датчан… был совершенно позабыт, и датские солдаты прибежали на пристань буквально за несколько минут до отплытия ледокола… «Стойте, стойте». На пристани появились танки… Это забытые танкисты, узнавшие об «эвакуации» только сейчас… Снова подплываем к пристани и забираем группу танкистов» (4).

25-метровый памятник жертвам интервенции на Мудьюге. Очевидцы утверждают, что на сильном ветру он уже качается Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Добровольский Северин Цезариевич, генерал, военный прокурор Северной области: «…Как только мы поравнялись с гнездом красных, Соломбалой… как началась пулеметная и ружейная стрельба… В стрельбе принимали участие рабочие и матросы… Двумя выстрелами из кормового орудия «Ярославны» они были рассеяны и обращены в бегство… мы подошли к Экономии… но здесь нас ожидал новый сюрприз: на «Канаде» и «Сусанине» развевались красные флаги… несмотря на произведенные нами 30 выстрелов, «Канада» за нами не последовала» (5).

Соколов Борис Федорович, член северного правительства белых: «Выпущенные из тюрьмы уголовные арестанты грабили буржуазию… Крупных эксцессов, насилия над офицерами почти не было… уже на третьи сутки после отъезда Миллера произошел торжественный въезд красных войск в столицу Северной области… Население, в большом числе высыпавшее навстречу, довольно тепло встречало своих новых господ… Отовсюду, изо всех окрестных деревень крестьяне привозили арестованных и обобранных ими офицеров и «буржуев» (6).

Надгробия с могил заключенных концлагеря на Мудьюге Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Данилов Иродион Андреевич, генерал-майор, командующий Двинским фронтом белых: «22 февраля приехал полковник Костанди, пришел ко мне и рассказал, что он привез Кузьмина (комиссар 6-й армии РККА) с двумя батальонами войск… на станции ему была устроена торжественная встреча с выставлением почетного караула из сброда местных рабочих и матросов и подношением от депутации хлеба с солью…» (7).

На территории Мурманской области Гражданская закончилась на день позже Архангельска, 21 февраля 1920 года. Узнав о бегстве правительства генерала Е. К. Миллера, здесь восстала Александровская уездная комендантская команда, а затем моряки и рабочие. Непонятно, почему эту дату правительство Мурманской области не сделало памятной. Гражданская война затронула также территории Коми Республики и Республики Карелия, где нет памятных дат ее окончания.

Военный транспорт английских интервентов у причала в Мурманске

Архангельские власти, приняв закон «О праздничных днях и памятных датах в АО» и указ «О памятных датах АО», включив туда памятные дни, решили правильно, и опыт требует распространения на другие регионы Русского Севера. Есть одно НО. 20 февраля по указу И. Орлова объявлено Днем памяти павших в годы Гражданской войны и интервенции. Получается, поминать надо и чинов белой контрразведки, раскрывших подполье против интервентов, и самих интервентов — многие из них тоже павшие. Предложение так отмечать освобождение Русского Севера было сделано областной комиссией при правительстве Архангельской области под председательством заместителя министра культуры Архангельской области Игоря Репневского. Хотя более правильным назвать этот день Днем окончания Гражданской войны и интервенции на Севере и соответственно изменить губернаторский указ.

Нынешняя формулировка, включающая поминовение и оккупантов, говорит о разночтениях в оценке Гражданской войны и интервенции на Севере среди представителей власти. 20 февраля 2020 года тогдашний заместитель руководителя администрации губернатора, а ныне министр образования Архангельской области Олег Русинов обозначил значение этого дня уклончиво: «Гражданская война и интервенция на Русском Севере — события, которые во многом определили ход не только российской истории, но и международных событий. В те годы на Русском Севере, всегда таком спокойном и размеренном, сложилась весьма тяжелая ситуация, связанная с военными действиями. Как историк подчеркну, что ход военных событий, произошедших на нашей земле, внес свою значительную лепту в мировую историю».

В 2021 году председатель архангельского отделения РВИО Сергей Ковалев высказался более определенно: «События тех лет очень спорные: были террор, тысячи погибших с обеих сторон. Но главный вывод, который мы для себя делаем, — несмотря на любые сложности в обществе, ни в коем случае нельзя прибегать к помощи иностранцев, чтобы они приходили сюда решать наши проблемы».

Белофинны в Карелии. 1920 год

Следствием многолетнего разброда в оценках архангельских руководителей стало разрушение мемориального музея, посвященного концлагерю на острове Мудьюг, который в 1918 году создала британская контрразведка. Его закрытие хронологически совпало с укреплением после 1991 года связей Архангельска с англичанами в связи с 50-й годовщиной прихода в Архангельск первого союзнического конвоя «Дервиш». Тогда же английское мемориальное кладбище, где в том числе захоронены интервенты, было приведено в порядок, в каковом оно пребывает и сейчас. А мемориал расстрелянным во время интервенции подпольщикам в 200 метрах от английского кладбища стоит без ухода, заросший травой. Неопределенность и у районных глав Архангельской области и других регионов, где остались могилы красноармейцев. Захоронения в большинстве неухоженные, главы поселков ждут указаний районов, районы — области, область — Москвы. Похоже, начальники опасаются, что приведение этих могил в порядок сочтут поддержкой коммунистов. Хотя христианские ценности требует уважительного отношения ко всем захоронениям. В 1990—2010-е на Севере издано множество книг и журналов об интервентах, как они били большевиков в 1918—1919 гг., а переизданий воспоминаний красных — ни одного!

Внутренняя повестка на ослабление коммунистической идеологии сталкивается с внешне‑ и внутриполитической на укрепление суверенитета и национальной экономики. На втором направлении проблем гораздо больше — центр тяжести следовало бы подвинуть в эту сторону. Надо вспомнить, что именно Красная армия защитила территориальную целостность России.

В Коми на могиле красноармейцев в ноябре 1922 года поставили бетонный памятник, сооруженный на народные пожертвования

В 2021 году Архангельская область будет снова проводить торжества, связанные с «Дервишем». Необходимой частью подготовки торжеств должно бы стать приведение в порядок как английского захоронения, так и в первую очередь восстановление музея британского концлагеря на Мудьюге, обелисков жертв интервенции, и могил красноармейцев, отстоявших в 1918—1920-х годах независимость России. Чтобы не позориться перед англичанами отношением к тем, кто их выставил из России как оккупантов в 1919 году.

А правительства Мурманской области, республик Коми и Карелии облегчили бы себе патриотическую работу, установив День завершения Гражданской войны и интервенции — именно в такой формулировке.

Заросший травой Мемориал жертвам интервенции на Вологодском кладбище Архангельска Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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