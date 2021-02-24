Киев, , 17:47 — REGNUM На сессии городского совета Харькова сегодня, 24 февраля, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик в ходе своего выступления на русском языке назвал события в Киеве зимой 2014 года «вооруженным государственным переворотом».

Лесику не дали закончить речь — ряд депутатов и «активистов» силой выгнали депутата горсовета с трибуны, при этом возникла потасовка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Секретарь горсовета Игорь Терехов лишил Лесика слова, заявив, что депутат «провоцирует зал».

«Мы с вами договаривались, что в сессионном зале не будет никакой политики, мы все работаем на Харьков», — отметил он.

Позже Лесик заявил, что собирался сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в харьковский офис политической силы.

«Напомню, правоохранителей направили к нам разобраться, собираем ли подписи против тарифного геноцида. А власть так реагирует на тех, кто защищает права народа», — отметил оппозиционный политик.