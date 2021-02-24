Москва, , 17:46 — REGNUM Член Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Виктор Кирочкини — по материалам круглого стола в Госудуме РФ «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в области защиты молочной продукции от фальсификата на примере работы системы «Меркурий» и ее интеграция с планируемым введением обязательной маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции. Результаты промежуточного эксперимента».

Система «Меркурий» была разработана Россельхознадзором и после запуска в 2018 — 2019 гг. уже отловила почти каждый пятый молочный продукт, который не соответствовал заявленному составу.

И ФГИС (Федеральная государственная информационная система) «Меркурий», и наступающая сегодня на бизнес маркировка очень активно позиционируются, в первую очередь, как средство выявления недобросовестных производителей, с той лишь разницей, что система «Меркурий» отлавливает их посредством ЭВС (электронный ветеринарный сертификат), а система маркировки предусматривает необходимость нанесения на каждую единицу продукции код маркировки — идентификатора молочной продукции.

Но, как это показано выше, если ФГИС «Меркурий» успешно справляется с поставленной задачей по контролю молочной продукции от поля до прилавка, то для чего запускать в производство дублирующую и более дорогостоящую, громоздкую, очень сложную и многоступенчатую в эксплуатации программу маркировки?

Программу, ведущую к сбою и перепланировке не только цеха, но и всего производственного цикла, к затариванию готовой продукции с ошибками в нанесенном маркере, к исправлению этих ошибок, калибровке веса мелкой розницы и минимизации нарезки продукции под наносимый маркер.

И все это — в условиях строжайшего соблюдения и сохранения качества скоропортящейся продукции и продукции с малым сроком хранения, в условиях отсутствия устойчивой интернет-связи, сбоев и отказов работы системы маркировки, неполадок в работе считывающего оборудования при многотысячном обороте продукции в единицу времени!

Да, и еще: трудно даже представить себе интеграцию системы «Меркурий» с планируемым введением обязательной маркировки средствами идентификации продовольственной продукции! И что выдаст на-гора подобный цифровой гибрид, какие очередные финансовые вложения потребуются от бизнеса для реализации и успешного функционирования «контролера» в результате интеграции двух систем? А как это скажется на стоимости и объеме выпускаемой молочной продукции, на ее финансовой доступности малоимущим слоям населения, на уровне потребления?

Тем не менее, маркировка (как и в свое время ФГИС «Меркурий») внедряется с благовидной целью защиты потребителей (правда, даже не спросив их об этом), которые понимают, что любая вводимая форма идентификации качества продукции стоит огромных денег, что не замедлит сказаться на стоимости основной категории пока еще доступной продукции, не говоря о более дорогом ее сегменте.

А если государство так беспокоится о здоровье своих граждан, то было бы логичным продумать оперативную финансовую схему поддержки бизнеса, который из-за продолжительных ковидных ограничений и частичной остановки производства уже и так едва держится на нулевом балансе!

Тем более что для фермерских хозяйств, например, вообще не предусматривается какая-либо помощь во внедрении маркировки. А их, в связи с малым оборотом натурального молока и продукции из него, было бы целесообразно, с целью хоть какой-то поддержки, вообще освободить от обязательной и очень затратной маркировки.

Тем более что сама специфика работы фермерского хозяйства с натуральным сырьем уже исключает использование растительных жиров и других компонентов-фальсификатов, используемых в производстве молока и молочной продукции недобросовестными производителями.

Очень хорошо высказалась по этому поводу член Совета ТПП РФ по финансово-инвестиционной политике Анна Вовк, которая считает, что если государство введет обязательную маркировку, то большинство производств просто встанет: «Если введут жесткое регулирование, то на первом этапе мы столкнемся со сбоем поставок молочной продукции. Части производств придется закрыться. Закрыть возникшие дыры на рынке можно поставками товара из ближнего зарубежья. Но в таком случае, зачем нужна такая реформа?»

Подобный вариант развития событий предвидят и сами производители молока, и эксперты, принимавшие участие в работе круглого стола и пришедшие к заключению, что в условиях продолжительного снижения реальных доходов населения и роста цен на продукцию внедрение системы обязательной маркировки может привести к снижению объемов потребления, при этом подчеркивая, что некоторые предприятия молочной отрасли производят до 70% продукции социального значения, значительная часть которой является скоропортящейся.

В заключение, анализируя высказывания и рекомендации участников круглого стола, связанные с большими финансовыми и производственными проблемами введения в отрасли маркировки, хотелось бы отметить следующее.

На данном этапе глобальной цифровизации и применения все более совершенных систем контроля пищевой продукции было бы более рациональным заменять модернизированными и более технологичными моделями цифровой идентификации качества более ранние цифровые продукты, значительно уступающие новым.

Массовое введение передовой модели маркировки продовольственных товаров должно предшествовать однозначному уходу с продовольственных полок системы «Меркурий», что в разы сократит производственные и финансовые затраты бизнеса на обслуживание этой системы и даст возможность выделенные средства и время операторов перенаправить на полноценное формирование и адаптацию маркировки к производственному циклу молочной отрасли.

Подобный прием позволит бизнесу не только направлять сэкономленные средства на запуск маркировки, но и избежать повышения цен на конечный продукт, делая его более доступным и востребованным, что, в свою очередь, скажется на увеличении финансового оборота средств от потребителя к производителю.