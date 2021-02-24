Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Скорость вакцинации напрямую повлияет на скорость открытия границ между странами. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделились в петербургском отделении «Деловой России».

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«На наш взгляд, сроки восстановления авиасообщения между странами зависят в первую очередь от степени контроля правительствами стран распространения коронавирусной инфекции и скорости вакцинации населения. Сейчас количество заражений в мире постепенно снижается, вместе с этим в разных странах мира наблюдается разнонаправленная динамика с точки зрения введения или снятия ограничительных мер», — заявили в организации.

«Деловая Россия» напоминает, что в некоторых странах был замечен новый штамм коронавирусной инфекции, в связи с чем руководство было вынуждено принять оперативные меры реагирования для приостановки роста заболеваемости.

«Отдельно стоит отметить, что на сегодняшний день в мире идет активная вакцинация населения, что в перспективе позволит сократить количество новых случаев заболевания и тем самым повысить шансы на открытие границ. Принимая во внимание указанные факторы, выражаем надежду на то, что в ближайшее время авиасообщение с теми странами, в которых наблюдается наиболее благоприятная эпидемиологическая обстановка, будет восстановлено», — отметили в организации.

Добавим, согласно последнему опросу сервиса «Яндекс.Путешествия», около 60% российских туристов рассчитывают, что границы будут полностью открыты в 2021 году. Этот фактор повлияет на планы 68% респондентов. Больше всего граждане РФ ждут возобновления связей с Таиландом, Италией, Испанией, называли также Турцию и Египет, хотя они уже открыты для туристов из России и не отправляют граждан на карантин.