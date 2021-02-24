Вашингтон, , 17:42 — REGNUM За последние сутки в США более 2,2 тыс. смертей признаны связанными с заражением коронавирусом, сообщает 24 февраля университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии. Медики отчитались о 2284 пациентах, признанных умершими от COVID-19.С учетом этих данных, всего в США с начала эпидемии насчитывается 515 183 умерших пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса и смертности от последствий инфицирования.

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