Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM Бывшему заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимиру Романюку смягчили наказание по делу о коррупции. Решение принял Свердловский областной суд.

Ранее Романюку дали 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей. Теперь с экс-полицейского сняли наказание в виде штрафа, также отменён арест на имущество.

«Назначено наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с лишением специального звания генерал-майора полиции», — сообщили в пресс-службе суда.

Посреднику во взяточничестве, бывшему начальнику ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергею Глущенко назначено наказание в виде 7 лет 4 месяца колонии строгого режима (было 7,5 лет), штраф в 2 млн рублей тоже отменен, как и арест имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главу Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова отстранили от должности из-за расследования его деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге прошли обыски у коммунальщиков Кировского района