Киев, , 17:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, провел встречу с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, в ходе которой заявил, что Украина должна быть членом ЕС.

Отчет о переговорах публикует пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Благодарю (Литву) за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить план действий для членства. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО», — сказал Зеленский.

Также президент заявил собеседнику, что считает важной поддержку Литвой позиции украинского государства с целью противодействия проекту «Северный поток — 2» и сохранения энергетической безопасности в Европе.

Также он подчеркнул, что ожидает личного участия президента Литвы в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите «Крымской платформы», которые состоятся в Киеве в августе 2021 года.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис начал рабочий визит на Украину 23 февраля с почтения памяти погибших «от российской агрессии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Литва — «важный союзник и настоящий друг Украины, партнер в Люблинском треугольнике».