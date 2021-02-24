Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Джефф Блэкберн, считавшийся потенциальным преемником Джеффа Безоса, покидает американскую компанию Amazon, пишет 24 февраля The Wall Street Journal.

О своем решении Блэкберн объявил после долгого отпуска, который продолжался с лета 2019 года. В официальном заявлении сказано, что предприниматель не собирается на пенсию и вскоре объявит, чем будет заниматься в дальнейшем.

Напомним, что Блэкберн долгие годы возглавлял отдел развлечений в Amazon, который включал в себя музыкальный сервис и Prime Video. Кроме этого, он вел отделы по развитию бизнеса и рекламы.

Ранее о своем уходе также сообщил основатель компании Amazon Джефф Безос, который решил уйти с поста генерального директора в 2021 году.