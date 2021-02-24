Волгоград, , 17:44 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержаны при получении крупной взятки в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Полицейские за «раскрытое» дело о наркоторговле получили миллион рублей.

По данным следствия, 17 февраля подозреваемые обратились к ранее знакомым гражданам, употребляющим наркотические средства. Они склонили их купить очередную дозу запрещённых веществ. На следующий день, имитируя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские с поличным задержали наркоторговца, которому пообещали за взятку в один миллион рублей «простить» криминальный бизнес. Подозреваемые получили от мужчины 370 тысяч рублей, договорились о месте и времени передачи второй части денег. Оставшуюся сумму злоумышленники получили под контролем сотрудников службы собственной безопасности регионального Главка МВД.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские по решению суда заключены под стражу.