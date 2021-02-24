Курск, , 17:37 — REGNUM В Курске за неделю с 15 по 21 февраля от местных жителей в Центр управления регионом поступило 57 жалоб на бездомных собак. Как сообщает ИА REGNUM, об этом речь шла на еженедельном оперативном совещании администрации 24 февраля.

За неделю число жалоб на бродячих собак возросло почти в шесть раз. По словам заместителя губернатора Сергея Стародубцева, обычно число таких обращений за аналогичный период времени не превышало десяти. При этом в областном бюджете на отлов бездомных животных предусмотрено 18 миллионов рублей, в том числе пять миллионов — для Курска.

По информации регионального управления ветеринарии, в Центральном административном округе отловом занимается АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска», в Сеймском — с ООО «Добрый город», в Железнодорожном — КРОЗО «Право Жить». Заявки на внеплановый отлов животных принимают подрядчики или городской комитет ЖКХ