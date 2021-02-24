Вашингтон, , 17:34 — REGNUM За последние сутки в США выявлено 69,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 февраля университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии.

Медучреждения страны зафиксировали 69 828 новых случаев заражения.

С учетом этих данных, всего в США с начала эпидемии было выявлено свыше 28,2 млн случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии коронавируса.

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