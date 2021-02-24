Ереван, , 17:33 — REGNUM Вопрос возвращения армянских военных и гражданских лиц, взятых в плен азербайджанцами во время войны в Нагорном Карабахе, обсудили президент Армении Армен Саркисян и командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.

О телефонном разговоре между российским командующим и армянским президентом сообщили 24 февраля в пресс-службе Саркисяна.

«Саркисян счёл неприемлемым любое препятствие поисковым операциям со стороны Азербайджана, посчитал безотлагательным решение этих чрезвычайно чувствительных, жизненно важных вопросов», — говорится в заявлении аппарата президента Армении.

По данным на конец января, более 140 армянских пленных находится в Азербайджане, тогда как азербайджанские пленные возвращены Баку.

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