Краснодар, , 17:31 — REGNUM Институт развития градостроительства и городской среды заработает в Краснодарском крае в 2021 году, сообщили 24 февраля в пресс-службе администрации края. Вопрос обсуждался на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с архитекторами, проектировщиками в рамках международной строительной выставки YugBuild

«Сейчас проектированием занимаются частные компании, нам нужен институт, которые будет отстаивать интересы горожан, а не бизнеса. Для этого мы создаем краевой институт развития градостроительства, он должен начать работать уже в этом году, объединить архитекторов, инженеров, дизайнеров, общественников для разработки и сопровождения проектов развития городской среды», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что городская среда должна быть сбалансирована — при планировании жилой застройки необходимо предусматривать всю необходимую инфраструктуру.

24 февраля в Краснодаре открылась 31-я международная выставка YugBuild. В мероприятии участвует более 70 предприятий региона.