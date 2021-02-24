Ижевск, , 17:31 — REGNUM За минувшие три выходных дня, с 21 по 23 февраля, в ожоговое отделение 1 РКБ в Ижевске поступили 27 пациентов с обморожениями. Из них 11 гражданам потребовалась госпитализиация, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

«У госпитализированных были диагностированы тяжёлые холодовые травмы, которые в будущем приведут к ампутации конечностей рук, ног и голени», — отметили в ведомстве.

16 человек получают лечение амбулаторно. В числе пострадавших в основном жители республики в возрасте от 20 до 40 лет.

В течение предыдущего зимнего сезона с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года, в эту больницу с обморожениями обратились 70 человек, из которых 30 были госпитализированы.

По словам заведующего ожоговым отделением Алексея Микличёва, главной причиной холодовых травм является недостаточно теплая одежда.

«Например, у девушки было зафиксировано обморожение ног, так как она находилась на улице в капроновых чулках. Кроме того, граждане, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, не сразу замечают, что получили обморожение», — пояснил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничные дни в связи с ультраполярным вторжением арктического воздуха на территорию Удмуртии в республике сохранялась аномально-холодная погода.

В ночные часы температура воздуха на территории республики опускалась до — 36 °C, днем столбики термометров находились на отметке — 20… — 25 °C.

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