Курган, , 17:27 — REGNUM В Кургане в областном Фонде социального страхования 24 февраля прошли обыски. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации собственных источников портала «Область 45» обыски могут быть связаны с жалобами на невыплату премий сотрудникам УФСС по Курганской области.

Инсайдеры Ura.ru сообщили об изъяли архивных документов, начиная с 2012 года. Отмечается, что силовики работали на пятом и шестом этажах здания на ул. Кравченко, 55, где находится бухгалтерия, отделы кадров, госзакупок УФСС по Курганской области.

Региональные управления СКР и полиции обыски в фонде не комментируют.