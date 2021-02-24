Курск, , 17:27 — REGNUM В Курске вандалы разрушили четыре скульптуры, появившиеся на Театральной площади в рамках Второго фестиваля снежных и ледяных скульптур «Снежная сказка». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Фестиваль проходил с 8 по 12 февраля, а 14 февраля были награждены победители. Над скульптурами работали мастера из 13 городов России и воспитанники курских художественных школ. После проведения конкурса к изготовлению скульптур могли подключиться все желающие горожане. С наступлением морозов конкурсные работы еще долго должны были украшать площадь, однако четыре фигуры были испорчены через неделю после окончания фестиваля.

Вандалы испортили скульптуры «Царевна — лебедь», «Жар-птица», «Лиса и колобок» и фигуру Лиса Маленького принца. Две из них были разбиты, одну, судя по всему, забросали снежками, ещё одну — разбили ногами.

Сначала мэрия обещала передать записи камер видеонаблюдения в полицию, однако выяснилось, что камера не соответствовала «современным требованиям» и снимала не только площадь, но и проезжую часть, так что и вандалы в кадр не попали.

Половину пострадавших скульптур уже восстановили. Рядом с ледяными фигурами появились таблички с предупредительными сообщениями.