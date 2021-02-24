Москва, , 17:27 — REGNUM В Киргизии русский язык сохраняет статус государственного, что очень важно в том числе и для России. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

«Я со своей стороны отмечу ещё один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас», — заявил Путин.

Жапаров ответил, что это в той же мере важно и для его страны.

«Да, и для граждан Кыргызстана, поскольку даёт определённые преимущества на рынке труда в России: не требует дополнительных экзаменов, не создаёт дополнительных сложностей для кыргызстанцев, которые приезжают в Российскую Федерацию», — согласился Путин.

«Отмечаю ваше отношению к этому вопросу. Повторяю ещё раз, для нас это важно, для обеих сторон. Хочу выразить надежду на то, что мы вместе будем это поддерживать», — продолжил он.

Со своей стороны Россия будет делать всё, чтобы граждане Киргизии могли учить русский язык у себя на родине, указал президент России.

«Определённые планы у нас здесь есть, и мы тоже будем над этим работать», — добавил он.