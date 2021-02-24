Москва, , 17:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил благодарность новому президенту Киргизии Садыру Жапарову за сохранение в республике государственного статуса русского языка.

Об этом российский лидер заявил 24 февраля в ходе двусторонней встречи в Кремле. Путин отметил, что это облегчает гражданам Киргизии трудоустройство на территории РФ.

«Я со своей стороны отмечу еще один момент, который считаю чрезвычайно важным в наших двусторонних отношениях, а именно то, что вы сохранили государственный статус русского языка. Это важно и для нас, и для граждан Кыргызстана, поскольку дает определенные преимущества на рынке труда в России», — сказал Владимир Путин.

При этом Путин добавил, что российские власти будут делать все необходимое для сохранения возможности изучения русского языка в Киргизии.

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