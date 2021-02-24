Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Председатель специальной Комиссии по искусственному интеллекту (ИИ) предупредил Конгресс, что Соединенные Штаты всего на один-два года опережают Китай в развитии ИИ, а Пекин неуклонно стремитсяк достижению мирового господства в сфере высоких технологий.

Об этом пишет Джон Грейди в своей статье «Бывший руководитель Google: США одерживают зыбкую победу над Китаем в области искусственного интеллекта», опубликованной 24 февраля 2021 года на независимом форуме Военно-морского института США.

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Выступая 23 февраля 2021 года перед комитетом Сената по вооруженным силам, Эрик Шмидт, бывший руководитель Google, заявил, что Соединенным Штатам необходимо опережать своего конкурента на пять-десять лет в области ИИ и других высоких технологий, таких как квантовые вычисления.

Обсуждая отчет Комиссии, который должен быть опубликован 1 марта 2021 года, он отметил, что «обеспокоен тем, что мы не понимаем конкурентной угрозы со стороны Китая», которая выражается в производстве полупроводников, лазерного оружия направленной энергии, технологии 5G и синтетической биологии, ИИ, машинного обучения и гиперзвуковых аппаратов.

«Министерство обороны рассматривает развитие программного обеспечения как низкий приоритет, — сказал Шмидт комитету, утверждая, что оно должно быть первым в списке приоритетов. — Нам нужно строить ракеты так, как мы строим автомобили — быстро и эффективно, начиная со стадии проектирования и заканчивая внедрением».

Он отметил, что существующие правила закупок, предусматривающие временной лаг между моментом, когда проект попал в бюджетную заявку и моментом получения денег для начала разработок, не предоставляют возможностей для постоянного изменения программного обеспечения и его совершенствования с течением времени.

Приведя в качестве примера типичных ошибок традиционной системы управления проектами военную программу по созданию истребителя Lockheed Martin F-35, генерал ВВС в отставке Герберт Карлайл, генеральный директор Национальной оборонной промышленной ассоциации, сказал, что «датчики, вероятно, необходимо менять каждые три-четыре года, и у вас должна быть возможность менять программное обеспечение так же часто, как вы добавляете топливо и меняете смазочные материалы».

Это нелегко сделать в соответствии с действующим законодательством.

«Процесс имеет так много уровней, которые вам нужно пройти, чтобы достичь стадий производства и внедрения, что его можно затормозить в любом месте этой цепи», — сказал Карлайл.

Шмидт, в свою очередь, заявил о необходимости обеспечить в будущем технологическую успешность не только в коммерческой деятельности, но и для национальной безопасности.

Он сказал, что ценность применения ИИ для развития флота можно увидеть на примере совершенствования рутинного траления, где большая часть времени тратится на наблюдение, а не на обнаружение мин.

Говоря о достижениях Китая в области ИИ, Шмидт упомянул широкое применение технологий распознавания лиц и агрегирования данных о здоровье, а также для ускорения электронной торговли, что вызывает в западном мире озабоченность по поводу нарушения конфиденциальности.

Брэд Смит, президент Microsoft, сказал, что смотрит в будущее с «уверенностью и беспокойством». Среди его самых больших опасений — слабые места и уязвимости коммерческой цифровой инфраструктуры, не связанной с армией и обороной.

При этом он упомянул катастрофу с электросетями в Техасе и отказ систем водоснабжения из-за суровых зимних условий. Смит отметил, что эти события не вызваны вражеской кибератакой.

Смит сказал, что самое старое программное обеспечение и компьютерное оборудование, как правило, находится в государственном секторе, что делает его чрезвычайно уязвимым для ошибок или сбоев. Он привел пример вредоносного ПО, проникшего в системы SolarWinds и атаковавшего тысячи частных и государственных сетей, что, по его мнению, подчеркивает «необходимость укрепления цепочки поставок программного обеспечения».

Рассматривая уязвимость критических компонентов в сфере высоких технологий, Шмидт и Смит заявили, что Соединенные Штаты, как и материковый Китай, сейчас сильно зависят от Тайваня в плане производства полупроводников. В то время как Южная Корея, Таиланд и Вьетнам увеличили производство полупроводников в своих странах, Соединенным Штатам только предстоит осваивать эту отрасль, в которой они доминировали ещё 20 лет назад.

«Америке необходимо на два поколения опережать Китай в этом стратегическом производственном секторе», — добавил Шмидт.

Он отметил, что Соединенные Штаты со временем уступили лидерство в области 5G китайцам, и это оказало серьезное влияние на безопасность финансовых и государственных данных во всем мире. Китайская компания Huawei продает технологии 5G из Азии в Африку и в Европу и считается мировым лидером по их внедрению.

Шмидт сказал, что в отчете Комиссии по ИИ будет содержаться призыв к определению 10 приоритетов в области высоких технологий для Соединенных Штатов и их ближайших союзников, в которые необходимо будет направить инвестиции. Он добавил, что расходы на исследования и разработки ИИ в Соединенных Штатах в процентах от ВВП ниже тех, что Советский Союз потратил на запусксвоего первого спутника.

Соединенные Штаты имеют явные преимущества перед Китаем, которые заключаются в инновационном частном секторе и сильной университетской системе. Смит призвал к увеличению инвестиций в американскую систему образования, от детского сада до подготовки учащихся к непрерывному обучению цифровым технологиям.

Шмидт и Смит также рекомендовали пересмотреть иммиграционную систему, чтобы студенты из-за границы, которые хотят остаться в Соединенных Штатах для работы в технологическом секторе, были уверены в своем статусе и статусе своих семей.

Что касается дистанции, которую некоторые работники технологического сектора хотят держать по отношению к проектам Пентагона, Смит сказал, что многие из них просто «не осведомлены о глубокой этической традиции американских вооруженных сил».

Участники дискуссии согласились с необходимостью работать со своими геополитическими союзниками над правилами внедрения высоких технологий. Эти правила должны подчеркивать демократические ценности и защищать конфиденциальность.

Шмидт заявил, что его встревожило заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что он является «страстным любителем всего китайского», ведь речь идет о торгово-экономических соглашениях, которые увеличивают зависимость от Китая.