Екатеринбург, , 17:28 — REGNUM В свердловском отделении «Единой России» выбрали кандидата на вакантное депутатское место в Законодательном собрании региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения.

Мандат освободился после смерти главы бюджетного комитета Заксобрания Владимира Терешкова. В партии предложили передать мандат исполнительному директору ООО «Стройконтроль», члену «ЕР» Виталию Крупинину.

О кандидатуре уже сообщили областному избиркому. Решение также направлено на согласование в президиум генсовета партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в партии предложили отдать пост главы бюджетного комитета Петру Соколюку.

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