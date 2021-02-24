Торунь, Польша, , 17:21 — REGNUM Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус, из-за чего не смогут выступить на чемпионате Европы (ЧЕ) в помещении 2021 г. в Торуне (Польша). Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что организация сделала все возможное для участия чистых спортсменов в соревнованиях, но возможность присвоения нейтрального статуса будет рассмотрена на совете World Athletics не ранее 17 марта.

Потому российские атлеты не смогут принять участие в ЧЕ в помещении — он пройдёт 5−7 марта.