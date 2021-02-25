Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 25 февраля, в Совфеде в ходе круглого стола обсудят концепцию проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства, сообщает ИА REGNUM.

Многие партнеры России по БРИКС, АСЕАН, а также в странах СНГ, в Латинской Америке готовы содействовать усилиям Москвы по принятию подобного документа на международным уровне, заявил ранее глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов.

МИД РФ поддерживает идею создания международной конвенции о противодействии вмешательству во внутренние дела государств, концепцию проекта документа готовит временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Общего принципа, запрещающего вмешательства во внутренние дела государства, который в числе прочего закреплен и в уставах ООН, как показывает практика, явно недостаточно и мировое сообщество нуждается в общепризнанном документе, который бы учитывал все трактовки термина «вмешательство», уверены в Совфеде.