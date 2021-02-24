Волгоград, 24 февраля 2021, 17:21 — REGNUM Новая образовательная программа «Школа фермера» начала работу в Волгоградской области. Темами курса выбраны овощеводство и молочное животноводство, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе администрации региона.
Первыми слушателями «Школы фермеров» стали более 20 аграриев, в том числе начинающие. Обучение бесплатное, по окончании участники получат диплом установленного государственного образца, смогут пройти стажировку на площадках передовых хозяйств области. В регионе решили поддержать обучение по направлениям овощеводства и молочного животноводства. По данным заместителя губернатора Василия Иванова, в структуре валовой продукции сельского хозяйства региона на долю фермеров приходится порядка 30%.
Проект «Школа фермеров» реализуется с участием администрации региона, Россельхозбанка и Волгоградского государственного аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.