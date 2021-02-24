Калифорния, , 17:32 — REGNUM Американская компания SpaceX выявила проблему с двигателем Starship SN10 во время проведения испытаний. Теперь пуск ракеты отложен до тех пор, пока двигатель не заменят и он не пройдет новые тесты. Об этом 24 февраля пишет Space.com.

Три двигателя Raptor космического корабля Starship, который предназначен для запуска на высоту более десяти километров, зажглись 24 февраля в 2:03 по мск и проработали несколько секунд.

Со стороны сложно понять, насколько удачно прошли испытания, но исполнительный директор компании Илон Макс написал в своем Twitter, что «один из двигателей вызывает подозрение, так что мы его заменим».

После замены SpaceX будет необходимо провести новые испытания.

Напомним, что это станет уже третьим запуском Starship с попыткой возвращения и реактивной посадки. Предыдущие запуски прошли удачно за исключением спуска на землю — прототипы ракет взорвались при приземлении на посадочную площадку.