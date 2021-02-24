Челябинск, 24 февраля 2021, 17:14 — REGNUM Житель Челябинска был задержан сотрудниками вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков, сообщили 24 февраля в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл сегодня, 24 февраля, на улице Автодорожной. Росгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, «чьё поведение привлекло внимание стражей порядка».
Заметив патрульную машину, он скинул на снег полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчину задержали и установили его личность.
Оказалось, что задержанный — 26-летний житель Челябинска, ранее судимый. Челябинца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Экспертиза установила, что в изъятом в присутствии понятых пакете находится мефедрон массой более 49 г. Возбуждено уголовное дело.
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