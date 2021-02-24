Манчестер, Великобритания, , 17:13 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который в настоящее время выступает на правах аренды за «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон). Об этом 24 февраля передает Eurosport.

«Лисы» готовы подписать игрока в летнее трансферное окно, если он продолжит демонстрировать высокий уровень в «Вест Хэме».

Ранее «Манчестер Юнайтед» отдал Лингарда в аренду в «Вест Хэм». 28-летний футболист проведет в стане «молотобойцев» остаток нынешнего сезона.

Он принял участие в 4 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.