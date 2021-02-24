Москва, , 17:12 — REGNUM Киргизия преуспела в сдерживании развития пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля заявил президент России Владимир Путин на с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым.

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«Мы оказывали помощь Кыргызстану и в борьбе с эпидемией. Кстати говоря, хотел бы тоже выразить удовлетворение тем, что вам удается сделать на этом направлении: сдерживать развитие пандемии, уменьшить количество новых случаев заражения», — заявил Путин.

«Известно также о пожелании наших киргизских друзей предпринять дополнительные меры для совместной работы по этому направлению. Сделаем всё, что возможно, будем и дальше вас поддерживать. Вы знаете о тех мерах, которые были приняты до этого», — подчеркнул он.