24 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

В Белом доме радикально сменился хозяин… В таких условиях политическое лоббирование (представление интересов с целью повлиять не решения государственных чиновников) ради установления как формальных, так и неформальных связей лидеров государств с очередным хозяином Белого дома – действие обязательное, особенно для стран малого политического веса. Рутина, короче… Поэтому стремление команды Зеленского найти себе лоббиста в Вашингтоне является не исключением, а соблюдением принятых правил.

Андрей Ганжа, , 18:43 — REGNUM Хотя каких-то полтора года назад публичная позиция Владимира Александровича по этому вопросу была: «Что вы, что вы. Никогда!». 3 августа 2019 года, во время подхода к прессе в Трускавце, на вопрос журналиста об украинских лоббистах в Вашингтоне молодой президент ответил: «Я никогда никем не пользовался, мне не нужно лобби. Вы знаете прекрасно, какое доверие ко мне у людей… Я еще раз говорю — я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, и никого об этом не просил».

Владимир Зеленский Rnbo.gov.ua

Уже тогда Зеленский если не обманывал, то лукавил. Сам-то он, может, и не просил, но на сайте министерства юстиции США висел текст договора, заключенного в мае 2019 года, в соответствии с которым лоббистская фирма Signal Group Consulting, LLC «предоставила услуги в интересах иностранного принципала Владимира Зеленского — «Слуги народа», через Маркуса Коэна. Мероприятия включали организацию программы связей с общественностью, встречи с представителями правительства, представление иностранного директора американским СМИ, организацию интервью для СМИ, встречи с учеными аналитических центров и экспертами по вопросам, а также предоставление консультаций по стратегическим вопросам СМИ США и правительственным вопросам» (пункт 11). Фирма вела политическую деятельность от лица иностранного руководителя Владимира Зеленского — Слуги народа, через Маркуса Коэна (пункт 12), который за 6 месцев получил $60 000 «в оплату указанных услуг» и 9 371,80 баксов возмещения понесенных расходов (пункт 14). Роман между Signal Group и «Слугой народа» был зарегистрирован 15 июля 2019 года, когда Зеленский был уже президентом Украины.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Ну, хорошо, будем считать, что это были ошибки «президентской юности» Зеленского. С тех пор он подрос, заматерел и… ищет новых лоббистов в Вашингтоне. На сайте Департамента юстиции США выложен зарегистрированный 12 февраля «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ДОГОВОР» (CONSULTING AGREEMENT) между украинским «Центром трансатлантического диалога и взаимодействия» (ЦТДВ) и «The Glover Park Group, LLC», зарегистрированной по адресу 1025 F Street NW, 9th Floor, Washington, DC 20 004. «Гловер» определяется в договоре как «a government affairs and communications company» (компания государственных дел и коммуникаций).

Договор касается предоставления «Гловером» услуг по «стратегическому консультированию и поддержке» общественной организации «ЦТВД» с целью «налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС». При этом особо отмечается (в п. 10 Приложения А), что ЦТДВ «работает в тесном сотрудничестве с политической партией Sluga Narodu, чтобы способствовать диалогу, обменам и другим взаимодействиям между членами украинского парламента и их коллегами, а также другими официальными лицами в правительствах стран-партнеров и многосторонних организациях». За все это удовольствие заказчик в течение февраля-декабря этого года платит «Гловеру» 50 000 долларов в месяц (пункт 11/а), плюс текущие и накладные расходы.

Поскольку мало для кого секрет, что ЦТДВ является общественной организацией, близкой к партии «Слуга народа», и учредителями которой являются помощники народных депутатов из «Слуг» Ивана Шинкаренко и Александра Ткаченко. То есть это банальный договор лоббирования украинской политической партии во властных коридорах Вашингтона.

Что означает этот лобби-поиск ЗЕкоманды? Ну, во-первых, то, о чем говорят все последние социологические исследования: рейтинг президента просел (с 17% в декабре 2020 до 14-ти в январе 2021, данные КМИС), и Зеленский вынужден активно искать новые форматы поддержки. А для действий, которые Зеленский ныне предпринимает ради его спасения, критически необходимо «благословение свыше». Поскольку никакого отношения к праву они (закрытие оппозиционных каналов и санкции на украинских, но «пророссийских» физических и юридических лиц) не имеют. Хотя нельзя не признать их эффективности. За февраль 2021-го он ощутимо вырос: до 18,3%, по опросу КМИС-Социс 11−16 февраля.

Но на сегодняшний день ощутимых результатов от лоббизма Гловера нет: как, например, перспектив встречи перспектив встречи Байдена с Зеленским. Тем более, что противники украинского президента уже начали вытягивать из карманов свои козыри: попавший под санкции США бывший украинский дипломат Андрей Телиженко в начале февраля рассказывал, что нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак летом 2019 года «на задних лапках перед Джулиани (друг и адвокат Д. Трампа — А. Г.) прыгал», пытаясь организовать встречу Зеленского с Трампом и якобы обещая взамен завести дело против Байдена-младшего по «Бурисме». А ведь тогда Ермак был обычным «помощником президента», который мог действовать и обещать только по президентскому указанию.

Андрей Ермак Адміністрація Президента України

И следует заметить, что «дело Бурисмы» до настоящего времени знатно тревожит Байдена. Ведь 22 февраля Меррик Гарланд, кандидат президента Джо Байдена на пост генерального прокурора, заявил, что «Президент ясно давал понять в каждом публичном заявлении до и после моего назначения, что решения о расследованиях и судебном преследовании будут оставлены на усмотрение Министерства юстиции» — то есть «кейс» Бурисмы и Хантера Байдена не закрыт и всегда может всплыть на поверхность. Поэтому и психически, и политически Зеленский сейчас токсин для Байдена, а не друг, которого хочется сжать в объятиях. «Близость» с Зеленским для Байдена сейчас и неприятна, и внутриполитически опасна.

И в этой связи возможна еще одна версия, которая может что-то прояснить в украинском политико-правовом хаосе. Если бы у президентского офиса была прямая коммуникация с Белым домом, то ЗЕкоманде не пришлось нанимать бы специально прикормленного лоббиста. А значит, ссылки на полную поддержку, двупартийный консенсус в отношении Украины — это блеф. Но тогда персональные санкции Украины в адрес украинских граждан и украинских «112 Украина», NewsOne и ZIK выглядят как самодеятельность посольства США, давшего команду Зеленскому и его окружению. В конце концов, если в Кремле «много башен», то в Белом доме не меньшее количество коридоров!

Это всего лишь версия, но если она верна, то мы имеем дело с личностной линией внешнего управления Украиной со стороны временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Опирающейся, с одной стороны, на Международный валютный фонд, с другой — на украинскую прослойку «профессиональных антикоррупционеров» и «соросят», к которым сейчас сдвинулся и аппарат Зеленского.

Кристина Квин Ua.usembassy.gov

Отвратно об этом говорить, но если это так, то Украина становится уже не только страной «с элементами внешнего управления», а просто частным предприятием». Или обществом с очень ограниченной ответственностью.