Москва, , 17:11 — REGNUM В России поставщики электроэнергии и тепла — это крупные монополии, которые просто диктуют рынку свои цены, учитывая лишь свою доходность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал версию о том, что после повышения утилизационного сбора граждане РФ столкнуться с повышением тарифов на отопление и электроэнергию.

«К сожалению, в нашей стране любое нововведение рано или поздно отражается на конечных потребителях, поэтому рост тарифов, скорее всего, неизбежен, — сказал Демин. — Проблема заключается еще и в том, что поставщики электроэнергии и тепла — это крупные монополии, которые просто диктуют рынку свои цены, учитывая лишь свою доходность. Мотивация здесь одна — выгоднее продавать сырье за рубеж, а внутренний рынок обеспечивать по принципу «все равно купят». Подход совсем не разумный. Думать следует в первую очередь о российских предприятиях-потребителях и обычных гражданах, для которых тарифы на тепло и электричество скоро станут неподъемными».

Как пояснил Демин, утилизационный сбор вводился с целью создать благоприятные условия для российских производителей и ввести некую заградительную меру для бывшей в употреблении импортной техники.

«Машины в угольной отрасли используются специфические, и весьма вероятно, что не все из них выпускаются на территории России, поэтому увеличение утилизационного сбора в этом году, когда экономика в плачевном состоянии, совершенно несвоевременно, — убежден Демин. — Приобретение новой техники будет нагрузкой и для добывающих компаний, и для тех, кто получает конечный продукт — тепло и электроэнергию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Алексей Кабанов заявил, что в РФ нет ни одной реальной причины для повышения утилизационного сбора.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ потеряла позиции по добыче редких металлов – предприниматель