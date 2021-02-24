Минск, , 17:09 — REGNUM На место уходящего с должности российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, который может занять должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, прочат нынешнего российского посла в Латвии Евгения Лукьянова. Об этом 24 февраля пишет российская и белорусская пресса.

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Первым фамилию нового посла в Белоруссии назвала российская газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. «У Евгения Лукьянова серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе. Все это пригодится ему на непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении, — отметило издание. — Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске».

69-летний Евгений Лукьянов работает послом в Латвии с 2016 года. До этого он служил заместителем секретаря Совбеза России, был на дипломатической работе в МИД СССР. В 1990—1991 годах он работал замдиректора музея «Государственный Эрмитаж», проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности, а с 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. Он также отметился в должности замсекретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР. Лукьянов получил образование в Ленинградском госуниверситете.

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Григорий Рапота тем временем прощается с аппаратом Союзного государства России и Белоруссии. Дипломаты находятся в ожидании подписания указов о назначении президентом России Владимиром Путиным. Согласно установленной практике, кандидатура посла обсуждается на уровне глав государств.

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