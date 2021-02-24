Москва, , 17:01 — REGNUM В Госдуме прогнозируют новые санкции из-за обвинений США России в кибератаках, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

«Неуловимые» русские хакеры стали уже «шаблоном» для нагнетания антироссийской истерии. Очередные слушания в Сенате закончились предсказуемыми голословными обвинениями России», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Президент Microsoft Брэд Смит в своем выступлении утверждал, что якобы есть доказательства причастности РФ к кибератакам, в том числе на правительственные учреждения в США, но предъявить их так и не смог, отметил парламентарий, констатировав, что очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность.

«Новая администрация в Белом доме, как, к сожалению, и прогнозировалось, не собирается отказываться от политики сдерживания. Это как раз часть той информационной дискредитирующей кампании против России за рубежом, про которую говорил президент Владимир Путин», — сказал Слуцкий.

Коллективный Запад ведет нечестную игру и не собирается отбрасывать в сторону шулерские подходы, если речь идет о РФ.

«Ну и, как водится, снова угрозы санкций и применения ответных мер на собственные же фейки и провокации. Если цель — построение гегемонии, то цель оправдывает средства, очевидно, считают в Вашингтоне», — рассуждает он.

О массовой хакерской атаке на американские ведомства и компании стало известно в декабре 2020 года. Хакеры получили доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации (структура министерства торговли).

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