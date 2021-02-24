Москва, , 16:59 — REGNUM Число детей-сирот в России за 2020 год сократилось на 6,6%. Об этом сообщила 24 февраля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Численность сирот в государственном банке данных в среднем по России уменьшилась за 2020 год на 6,6%», — сказала она.

При этом, по словам Голиковой, в 40 российских регионах динамика превысила среднюю по стране, а «в 28 регионах уменьшилась от 10% (в Иркутской области) до 30% (в Костромской области)».

Вице-премьер также сообщила, что за минувший год число выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 8,4%, число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, снизилось почти на 20%.

На безвозмездную форму опеки за год были переданы более 19,5 тысячи детей, на возмездную — почти 12 тысяч, усыновлено 2,5 тысячи детей.

Как сообщила Голикова, на начало 2021 года в России числилось 406 128 детей-сирот, почти 365 тысячи из них находилось на воспитании в замещающихся семьях.