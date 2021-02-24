Екатеринбург, , 16:52 — REGNUM В России не будут преследовать представителей ЛГБТ, легализовывать такие браки также не планируется, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Мы преследовать этих людей не будем, как в советское время или в гитлеровской Германии», — сказал Крашенинников в ходе встречи с депутатами в Екатеринбурге.

Однако браком в России будет считаться только то, что прописано в Конституции, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, при обсуждении поправок в Семейный кодекс РФ, которые привели закон в соответствие с новыми положениями Конституции, в Госдуме отмечали, что в вопросе однополых браков, а также вторых и третьих браков (в рамках Римской конвенции) Россия будет придерживаться традиционных взглядов.

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