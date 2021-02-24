Фивы, 24 февраля 2021, 16:52 — REGNUM Ребёнок погиб в лагере для беженцев в городе Фивы (Греция), сообщает 24 февраля Anadolu.
Уточняется, что погибший — шестилетний уроженец Ирана. Ребёнок погиб в ходе пожара, который произошёл вечером накануне, 23 февраля. Пожар к настоящему времени ликвидирован.
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Напомним, в лагерях для беженцев в Греции периодически происходят возгорания. Крупный пожар произошёл в сентябре прошлого года в лагере «Мория» на острове Лесбос: без крова остались тысячи человек.
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