Улан-Батор, , 16:51 — REGNUM Первую человеком в Монголии, получившим вакцину от коронавируса стал премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. В стране отменен строгий карантин, началась масштабная вакцинация от коронавируса.

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«С сегодняшнего дня смягчаются коронавирусные ограничения. За период строго карантина мы сделали 523 тысячу тестов и обнаружили 33 очага заражения. Также мы создали базовые условия для начала вакцинации. С этого момента официально начинается вакцинация. Монголия стала одной из первых Азиатских стран, где началась вакцинация. Спасибо народу Индии, нашему духовному соседу», — заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.Глава правительства Монголии призвал граждан активно участвовать в вакцинации и отметил, что программа будет реализовываться на добровольной основе.

После премьер-министра дозу вакцины получил министр здравоохранения Сэрээжавын Энхболд. По его данным, Монголия получит в начале марта 25 тысяч доз вакцины в рамках программы COVAX, также в начале марта ожидается доставка вакцины «Спутник V» из России.

Напомним, что Монголия 22 февраля получила 150 тысяч дозу вакцины AstraZeneca из Индии. Вакцину от коронавируса AstraZeneca предоставлена безвозмездно.