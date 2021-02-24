Екатеринбург, , 17:22 — REGNUM Третья волна COVID-19 может начаться лишь при кардинальном изменении взаимодействия людей или мутации самого вируса, заявил главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге.

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Вторая волна заболевания началась из-за «формирования больших коллективов» и начала учёбы в школах, сказал Козловских.

«Чтобы состоялась третья волна, необходимо столь же кардинальное изменение взаимодействия людей, что сейчас довольно сложно», — считает врач.

Второй вариант — сильное изменение самого вируса, добавил Козловских.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе привили от COVID-19 уже более 35 тыс. жителей.

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