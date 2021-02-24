Москва, , 16:49 — REGNUM Новый президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил президента России Владимира Путина совершить официальный визит в республику в любое удобное время.

Об этом Жапаров заявил 24 февраля в ходе встречи с российским лидером.

«Пользуясь случаем с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для вас время», — сказал Жапаров.

«Спасибо большое», — ответил ему президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Киргизии совершает свой первый зарубежный визит. Официальный визит Жапарова в Россию проходит 24−25 февраля. Он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой правительства Михаилом Мишустиным, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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