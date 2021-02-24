Тула, , 16:48 — REGNUM О новых кадровых назначениях объявлено в связи с обновлением экономического блока в правительстве Тульской области. Об этом 24 февраля сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам оперативного совещания, которое провёл губернатор Алексей Дюмин.

Министром экономического развития будет назначен Павел Татаренко. Павел Владимирович имеет опыт реализации значимых проектов в команде корпорации развития Тульской области. Глава региона также поставил задачу обновленному экономическому блоку правительства начать формирование Программы развития Тульской области до 2026 года. Проект документа должен быть представлен до конца апреля.

Также заместителем министра по информатизации в сфере цифровой трансформации органов власти, перевода государственных услуг в электронный вид будет назначен Андрей Наумкин. Владимир Захаров займет должность заместителя министра здравоохранения в сфере цифровизации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе создано министерство промышленности и торговли, его возглавит Вячеслав Романов.