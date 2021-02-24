Челябинск, , 16:44 — REGNUM В Челябинской области продлено ограничение движения транспорта по региональным дорогам. Об этом сообщает областной миндортранс.

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Теперь оно действует до 10:00 по местному времени 25 февраля. Под него подпадают Брединский, Карталинский, Кизильский, Варненский, Пластовский, Троицкий, Чесменский, Агаповский, Верхнеуральский, Октябрьский и Нагайбакский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 февраля на Южном Урале отмечаются метели. Сотни людей застряли в сугробах на трассах. Движение по региональным дорогам временно закрыто.