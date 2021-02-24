Катовице, Польша, , 16:44 — REGNUM Игрок польского футбольного клуба «ГКС» Патрик Г. подозреваемый в погроме припаркованных автомобилей, задержан в центре Катовице. Об этом 24 февраля сообщает Polskie Radio 24.

Подозреваемого задержали полицейские, которые прибыли после того, как их вызвали очевидцы инцидента. Полицейские установили, что неизвестный с помощью биты разбил три автомобиля. Задержанным оказался футболист местного футбольного клуба, выступающего во Второй лиге польского чемпионата.

В полиции задержанного освидетельствовали на алкогольное опьянение. В выдыхаемом воздухе оказалось 1,96 промилле алкоголя.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В случае обвинительного приговора ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.