Ханты-Мансийск, , 16:43 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту смерти 6-летнего ребёнка в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что 24 декабря 2020 года 6-летнего больного мальчика осмотрел участковый врач, было назначено лечение. На следующий день ребёнок перестал дышать. Врачи скорой помощи не смогли привести ребёнка в сознание.

После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).