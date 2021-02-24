Улан-Батор, , 16:40 — REGNUM 150 тысяч доз вакцины AstraZeneca получила Монголия 22 февраля из Индии, сообщает пресс-служба вице-премьера страны. По данным пресс-службы самолёт с вакциной приземлился утром 22 февраля в международном аэропорту «Чингис хаан». Вакцина AstraZeneca предоставляется Индией на безвозмездной основе.

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В Монголии вакцинация от коронавируса началась 23 февраля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую дозу вакцины получил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Ранее чиновник заявлял, что он личным примером призовет население Монголии активно участвовать в программе вакцинации.

В первую очередь планируется ввести вакцины медработникам, сотрудникам управления чрезвычайной ситуации и полиции, пожилым и гражданам с хроническими заболеваниями.

Отметим, в столице Монголии с 23 февраля смягчены условия карантина, начата вакцинация. В стране не уменьшается количество новых случаев заражения. За последние сутки сделано 36 903 тестов, по результатом которых обнаружено 54 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 2693.