Тула, , 16:40 — REGNUM Министерство промышленности и торговли создано в составе правительства Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы облправительства 24 февраля.

Министерство создано в целях обеспечения тесного взаимодействия предприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В состав регионального минпромторга войдет комитет по предпринимательству и потребительскому рынку.

Возглавит новое министерство Вячеслав Романов, до этого руководивший региональным комитетом по предпринимательству.