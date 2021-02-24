Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена сообщила 24 февраля, что США намерены добиться роли полноценного члена в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также помочь отстоять права Израиля, пишет Reuters.

О планах сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеообращения к членам Совета. Блинкен отметил, что будучи членами организации, США постараются сместить акцент с деятельности Израиля.

Напомним, что СПЧ, созданный в 2006 году, на каждой сессии обсуждает проблему палестинских территорий. Регулярно осуждаются нарушения со стороны Израиля в Газе и на западном берегу реки Иордан, который должен принадлежать Палестине.

Как ранее писало ИА REGNUM, США объявили о своём выходе из СПЧ ООН в 2028 году, объяснив такое решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Кроме того, США неоднократно в негативном ключе высказывались в связи с тем, что членами СПЧ являются Венесуэла, Китай и Куба.