Ярославль, , 16:37 — REGNUM Ростовский районный суд Ярославской области приговорил к штрафам супругов, давших взятку сотруднику пограничного учебного центра ФСБ. Об этом сообщили в Ярославском областном суде.

Молоток судьи Pixabay.com

Супруг являлся учредителем компании, которая выиграла конкурс на поставку консервов из говядины в ФГКУ «Пятый пограничный учебный центр ФСБ». Супруга работала в ИП, которое поставляло консервы компании — победителю конкурса.

Качество продукции оказалось низким. Чтобы не заменять товар, подсудимые склоняли начальника продовольственной службы учебного центра к подписанию фиктивных документов о замене продукции и принятии товара. В качестве взятки они перевели ему 30 тысяч рублей. Дача взятки проходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором суда супруги признаны виновными в даче взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в 1,2 миллиона рублей.

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