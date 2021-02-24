Варшава, , 16:36 — REGNUM Власти столицы Польши объявили конкурс на создание круглосуточного приюта и пункта поддержки для представителей ЛГБТ-сообщества. Он должен быть открыт в текущем году. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявила 24 февраля вице-мэр Варшавы Альдона Махновская-Гура.

«Создание кризисного центра для ЛГБТ в 2021 году предусмотрено первым пунктом декларации городских властей, направленной на улучшение положения представителей данного сообщества в польской столице. Документ был подписан мэром Варшавы Рафалом Тшасковским еще 18 февраля 2019 года», — отметила она.

В организации «Любовь без исключений», занимающейся защитой прав сексуальных меньшинств в Польше, положительно восприняли данное решение.

«Наконец-то городское руководство начало двигаться в сторону исполнения взятых на себя обязательств. Сегодня положение представителей ЛГБТ-сообщества в Польше оставляет желать лучшего, поэтому самое время переходить от слов поддержку к конкретным делам, одним из которых является создание такого центра», — заявил руководитель организации Хуберт Собецкий.

Деятельность пункта поддержки будет заключаться в предоставлении быстрой помощи представителям ЛГБТ-сообщества, которые столкнутся с дискриминацией либо с угрозой физического или психологического насилия. Вплоть до предоставления им приюта на территории центра.