Берлин, , 16:34 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Бавария» (Мюнхен) 18-летний Джамал Мусиала принял решение выступать за Германию на международном уровне. Об этом 24 февраля сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

«У меня — сердце для Германии и сердце для Англии, оба сердца будут продолжать биться. … В конце концов, я прислушался к ощущению, что играть за Германию — правильное решение», — передает слова Мусиала sportschau.de.

Футболист сыграл за «Баварию» в бундеслиге 16 матчей и забил 3 мяча, также забил дебютный гол в Лиге чемпионов в ворота «Лацио» (Италия).