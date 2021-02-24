Ермишинский район, , 16:35 — REGNUM Вторую неделю остаются без воды большинство населённых пунктов Ермишинского района Рязанской области. Водопровод вышел из строя из-за сильных морозов.

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Замёрзли водяные колонки в сёлах и райцентре. Жители отогревают трубы в собственных подполах, ездят за водой на соседние улицы. По словам директора МКП ЖКХ «Ермишинское» Алексея Артюшкина, земля промёрзла на глубину более двух метров. Аварийная бригада не успевает реагировать на все сообщения, погода не позволяет работать быстро, сообщает издательство «Пресса».

Сильные морозы держаться в регионе в начала февраля, ночью температура воздуха опускается ниже 30 градусов. С 25 февраля синоптики прогнозируют в регионе потепление до +4.