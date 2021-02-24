Вроцлав, Польша, , 16:33 — REGNUM Глава вроцлавского отделения Института национальной памяти Польши Томаш Гренюх подал заявление об отставке с занимаемой должности. Это связано с рядом скандалов, связанных с его прошлым. Ранее он был членом радикальных националистических движений. Об этом 24 февраля сообщает Polskie Radio 24.

Томаш Гренюх возглавил вроцлавское отделение Института национальной памяти Польши 8 февраля текущего года. Однако это вызвало скандал.

Вице-мэр Вроцлава Себастьян Лоренц тогда выразил протест против назначения Гренюха в связи с тем, что тот ранее был руководителем отделения одной из радикальных националистических организаций.

Позднее журналисты нашли и обнародовали старые фотографии Гренюха, на которых он изображен демонстрирующим нацистское приветствие. Историк извинился за этот снимок и назвал его «ошибкой молодости», однако это не спасло его от дальнейших атак журналистов.

Решение о его увольнении должны утвердить в руководстве Института национальной памяти в Варшаве.